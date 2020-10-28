На рассмотрение Рады внесут новую редакцию закона о местных госадминистрациях

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ближайшее время на рассмотрение Верховной рады внесут новую редакцию закона о местных госадминистрациях. Состоялось финальное заседание рабочей группы по вопросам внедрения реформы децентрализации власти в Украине по обсуждению этого законопроекта.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Документ должен обновить действующий ЗУ "О местных государственных администрациях" и разграничить полномочия областных и районных государственных администраций.

Также предусматривается установление новой организации МДА и порядка назначения их председателей, определение сфер ответственности и направлений деятельности местных государственных администраций, в частности, выполнение делегированных полномочий областных и райсоветов и тому подобное.

"Ожидается, что в ближайшее время данный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента", - сказано в сообщении.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов по поводу конституционности постановления ВР "Об образовании и ликвидации районов". В ходатайстве отмечается, что постановление не соответствует ряду статей Основного закона.

Как писало РБК-Украина, в парламенте ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.