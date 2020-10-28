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На розгляд Ради внесуть нову редакцію закону про місцеві держадміністрації

Україна, Середа 28 жовтня 2020 11:59
На розгляд Ради внесуть нову редакцію закону про місцеві держадміністрації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Найближчим часом на розгляд Верховної ради внесуть нову редакцію закону про місцеві держадміністрації. Відбулося фінальне засідання робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації влади в Україні з обговорення цього законопроекту.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Документ має оновити чинний ЗУ "Про місцеві державні адміністрації" та розмежувати повноважень обласних та районних державних адміністрацій.

Також передбачається встановлення нової організації МДА та порядку призначення їх голів, визначення сфер відповідальності та напрямків діяльності місцевих державних адміністрацій, зокрема, виконання делегованих повноважень обласних та райрад тощо.

"Очікується, що найближчим часом зазначений законопроект буде внесено на розгляд парламенту", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності постанови ВР "Про утворення і ліквідацію районів". У клопотанні зазначається, що постанова не відповідає низці статей Основного закону.

Як писало РБК-Україна, в парламенті раніше розвінчали основні міфи про створення нових районів у державі.

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