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На рассмотрение Кабмина передали петицию о возвращении в эфир "Еспресо", "Прямого" и "5 канала"

Фото: на рассмотрение Кабмина передали петицию о возвращении в эфир "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Петиция о возвращении в цифровой эфир украинских телеканалов "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" набрала 25 тысяч голосов и уже передана на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Решение должны обнародовать не позднее 13 июля 2022 года.

Как известно, 4 апреля концерн РРТ выключил "5 канал", "Прямой" и "Еспресо" из цифрового эфира.

Телеканалы направили письма по этому поводу к президенту, СНБО, СБУ, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

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Кабинет Министров Украины