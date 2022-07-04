На розгляд Кабміну передали петицію про повернення в ефір "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу"

Петиція про повернення в цифровий ефір українських телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" набрала 25 тисяч голосів і вже передана на розгляд Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.
Рішення мають оприлюднити не пізніше ніж 13 липня 2022 року.
Як відомо, 4 квітня концерн РРТ вимкнув "5 канал", "Прямий" та "Еспресо" із цифрового ефіру.
Телеканали надіслали листи з цього приводу до президента, РНБО, СБУ, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.