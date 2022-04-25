К расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора МУС, - Венедиктова

Как сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, впервые в истории к совместной следственной группе присоединился офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши при поддержке Евроюста создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства.

"Убеждена, что присоединение еще одного мощного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным. Справедливость для жертв и наказания для виновных - вызов для всего мирового юридического фронта и наша совместная следственная группа стала в его авангарде, - написала Венедиктова.

Также она добавила, что сегодня вместе с Генпрокурорами Литвы и Польши Нидой Грунскене и Збигневом Зебро и Прокурором Международного уголовного суда Каримом А. А. Ханом подписали документ о расширении нашей совместной следственной группы. Отныне офис прокурора Международного уголовного суда-участник ССГ. Также участником группы сейчас является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств.

Так, у каждой из государств-сторон продолжается собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Кроме этого полноценное независимое расследование начал Офис прокурора Международного уголовного суда. Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами.