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Оккупанты требуют от уехавших жителей Мариуполя вернуться: хотят селить в уцелевшие дома

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Киев, Понедельник 25 апреля 2022 15:46
Оккупанты требуют от уехавших жителей Мариуполя вернуться: хотят селить в уцелевшие дома Фото: разрушенные дома в Мариуполе (t.me/polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты вместе с коллаборантами требуют от уехавших жителей Мариуполя вернуться. Их хотят поселить в уцелевшие дома по принципу "общежития".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

"Рашисты объявили о создании зоны "безопасного компактного расселения" для мариупольцев, выехавших из города из-за потери жилья и временно проживающих на побережье", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, оккупанты планируют их расселить в Приморском районе Мариуполя, в уцелевших частных домах поселка моряков. В одно здание хотят заселять по 5-6 семей по принципу общежития.

"Сейчас оккупанты активно обзванивают жителей, в том числе выехавших в Запорожье и другие регионы Украины с требованием вернуться в Мариуполь", - подчеркнула Денисова.

Напомним, на захваченных территориях осажденного Мариуполя оккупанты открыли четыре участка так называемой "милиции ДНР". От украинских полицейских требуют явиться на службу.

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