Оккупанты требуют от уехавших жителей Мариуполя вернуться: хотят селить в уцелевшие дома

Российские оккупанты вместе с коллаборантами требуют от уехавших жителей Мариуполя вернуться. Их хотят поселить в уцелевшие дома по принципу "общежития".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.