Расследование "Роттердам+" остановили из-за отсутствия доказательств убытков, - адвокат

Фото: САП (РБК-Украина)

Отсутствие заключения экспертизы лишает дела судебной перспективы

Истинной причиной решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановить расследование по делу "Роттердам+" стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположение следователей об убытках от действия этой формулы.

Об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

"Постановление ссылается на то, что вроде направлены в порядке международной правовой помощи запросы. И следствие будет ждать ответ на этот запрос. Однако это формальная причина. А истинная причина именно в том, что отсутствует экспертиза, которая подтверждала бы задекларированные обвинения", - отметил Трекке.

Он отметил, что отсутствие заключения экспертизы полностью лишает дела судебной перспективы. Поэтому понимая это, антикоррупционные органы приняли решение остановить дело, сославшись на запросы в международные юрисдикции.

"С процессуальной точки зрения - приостановление досудебного расследования, откладывает судебное разбирательство этого производства на неопределенный срок", - добавил адвокат.

По словам Трекке, на период остановки расследования не могут проводиться никакие следственные действия, однако подозреваемые так и остаются в своем статусе с усеченным объемом прав.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд.

По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждение того, что действие формулы нанесла убытки.

12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формулой убытков официально подтвердило НАБУ.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные, в том числе, 2018 и 2019 гг.

Информацию об отсутствии заключения экспертизы, которая установила бы убытки от действия формулы, еще в конце июня 2020 подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, через что оно может развалиться в суде.

В расследовании дела принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам+" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил, в том числе, президент Владимир Зеленский.