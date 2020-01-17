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Расследование катастрофы МАУ в Иране может идти годами, - Пристайко

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:55
Расследование катастрофы МАУ в Иране может идти годами, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко считает, что по аналогии с МН17 эта работа может идти годами

На встрече пяти министров договорились создать формальную группу, которая будет заниматься помощью нашим органам с расследованием катастрофы МАУ в Иране. Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко на часе вопросов к правительству.

Пристайко отметил, что расследование, скорее всего, будет идти годами.

"Наша генеральная прокуратура и генпрокурор направили письма всем своим коллегам, которые вовлечены, странам гражданы, которых погибли, для участия в совместной работе спецгруппы по расследованию. Наша министерская группа договорилась наблюдать за работой всех органов, которые будут вести расследование. К большому сожалению по аналогии с МН-17 эта работа может идти годами", - заявил Пристайко.

Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Напомним, что Иран отменил приезд своего эксперта в Украину в рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ. Также украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана 8 января, разработали положение относительно дальнейшего сотрудничества с Ираном.

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Новости Украины расследованиеИранавиакатастрофаВадим Пристайко
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