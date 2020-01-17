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Розслідування катастрофи МАУ в Ірані може роками, - Пристайко

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:55
Розслідування катастрофи МАУ в Ірані може роками, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко вважає, що за аналогією з МН17 ця робота може йти роками

На зустрічі п'яти міністрів домовились створити формальну групу, яка буде займатись допомогою нашим органам з розслідування катастрофи МАУ в Ірані. Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко на годині питань до уряду.

Пристайко зазначив, що розслідування, скоріше від усього, буде йти роками.

"Наша прокуратура генеральна і генпрокурор надіслали листи всім своїм колегам, які залучені, країн громадяни, яких загинули, для участі в спільній роботі спецгрупи з розслідування. Наша міністерська група домовилась спостерігати за роботою всіх органів, які будуть вести розслідування. На превеликий жаль за аналогією з МН-17 ця робота може йти роками", - заявив Пристайко.

Пристайко подякував іранську сторону за співпрацю з усіх ключових питань.

Нагадаємо, що Іран скасував приїзд свого експерта в Україну в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Також українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств країн, громадяни яких загинули авіакатастрофі літака МАУ у Тегерана 8 січня, розробили положення щодо подальшої співпраці з Іраном.

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Новини України розслідуванняІранавиакатастрофаВадим Пристайко
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