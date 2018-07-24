Расследование дела Найема продлили до 30 августа

Новости Происшествия 24.07.2018 - 13:22
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)
Фото: Мустафа Найем (РБК-Украина)

Адвокат Найема сообщил о продлении срока досудебного расследования

Суд продлил расследование дела о нападении на нардепа Мустафу Найема (БПП) до 30 августа 2018 года. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем.

По словам адвоката, срок предварительного расследования по делу Найема продлен до 30 августа 2018 года.

Расследование дела Найема продлили до 30 августа

Напомним, 26 июня подозреваемым в нападении на Найема продлили меру пресечения.

Нападение на Найема произошло 30 апреля около 17:30 возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой сначала возникла словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Одному из участников нападения удалось сбежать в Азербайджан. На данный момент под домашним арестом находятся трое подозреваемых в нападении.

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