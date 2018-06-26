Нападение на Найема: подозреваемым продлили меры пресечения

Подозреваемым продлили меры пресечения до 30 июля

Шевченковский районный суд Киева 25 июня продлил меры пресечения двоим подозреваемым в нападении на народного депутата Мустафу Найема. Об этом проинформировал брат нардепа Маси Найем в Facebook.

"Гражданину Украины Саитову Ахмеду-Абубакаровичу (водителю) продлить меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 07:00 до 30 июля 2018 (удовлетворить ходатайство прокурора)", - написал Маси Найем.

"Гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу продлить меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 07:00 до 30 июля 2018 года (предыдущая мера пресечения была круглосуточной)", - написал Найем.

Отметим, нападение на Найем произошло 30 апреля 2018 в центре Киева. Сейчас задержаны трое подозреваемых в нападении, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одному нападавшему сообщили о подозрении заочно, сейчас он скрывается на территории Азербайджана.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила Азербайджану запрос на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова, которого подозревают в нападении на народного депутата Мустафу Найема. Срок досудебного расследования по делу о нападении на Мустафу Найема продлен на месяц.