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Расследование дела экс-заместителя главы Херсонской ОГА Рыщука завершили

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 13:09
Расследование дела экс-заместителя главы Херсонской ОГА Рыщука завершили
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-заместителя главы Херсонской ОГА подозревают в избиении людей

Прокуратура Херсонской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рыщука, который подозревается в избиении людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении его будет направлен в суд.

"По данным следствия, указанное лицо подозревается в нанесении из хулиганских побуждений телесных повреждений двум пострадавшим, один из которых - женщина, в сентябре 2019", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года адвокат Мустафа Найем заявил, что бывший заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук избил человека и угрожал убить друга херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в начале ноября 2018 в результате совершенного на него покушения.

РБК-Украина писало, что в Генеральной прокуратуре заявили об отсутствии доказательств против бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

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