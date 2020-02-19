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Розслідування справи екс-заступника голови Херсонської ОДА Рищука завершили

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 13:09
Розслідування справи екс-заступника голови Херсонської ОДА Рищука завершили
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екс-заступника голови Херсонської ОДА підозрюють у побитті людей

Прокуратура Херсонської області завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгенія Рищука, який підозрюється в побитті людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Найближчим часом обвинувальний акт щодо його буде направлено до суду.

"За даними слідства, вказана особа підозрюється у завданні з хуліганських мотивів тілесних ушкоджень двом потерпілим, один з яких - жінка, у вересні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні минулого року адвокат Мустафа Найєм заявив, що колишній заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук побив людину та погрожував вбити друга херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла на початку листопада 2018 в результаті скоєного на неї замаху.

РБК-Україна писало, що в Генеральній прокуратурі заявили про відсутність доказів проти колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва і його екс-заступника Євгена Рищука по справі про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

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