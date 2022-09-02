Что рассказал глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС (видео)

"Наша работа на станции только началась. Я многое видел. И мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков", - отметил Гросси.

По его словам, эксперты миссии выбрали три-четыре ключевых зоны, которые мы непосредственно должны были увидеть, и мы смогли это сделать.

"Мы собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени. У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Он также добавил, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или намеренно.

Сколько времени эксперты МАГАТЭ будут на ЗАЭС

"МАГАТЭ старается установить определенные механизмы и, в частности, обеспечить присутствие наших людей там, чтобы улучшить ситуацию", - заявил Гросс.

По его словам, имеются две группы технических экспертов. Первая будет находиться на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, продолжая оценку, продолжая работу, которая была начата сегодня, работая в тех же местах. Они могут сформировать определенные наблюдения и выводы оценки, чтобы детально сформировать отчет.

"После этого планируется обеспечить на АЭС наше постоянное присутствие. Они должны будут давать объективную нейтральную технологически обоснованную оценку происходящего на станции", - сказал Гросси.

Об украинском персонале станции

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что украинские работники станции находятся в тяжелом эмоциональном и психологическом положении. Но благодаря своему профессионализму они отлично выполняют всю возложенную на них ответственную работу.

"Конечно, мне удалось много пообщаться с работниками, с людьми из Энергодара. Что я им сказал? Что я уезжаю, но МАГАТЭ остается на станции", - добавил он.