UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что рассказал глава МАГАТЭ после визита на ЗАЭС (видео)

Фото: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что на ЗАЭС будет функционировать постоянная миссия организации.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

"Наша работа на станции только началась. Я многое видел. И мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков", - отметил Гросси.

По его словам, эксперты миссии выбрали три-четыре ключевых зоны, которые мы непосредственно должны были увидеть, и мы смогли это сделать.

"Мы собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени. У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Он также добавил, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или намеренно.

Сколько времени эксперты МАГАТЭ будут на ЗАЭС

"МАГАТЭ старается установить определенные механизмы и, в частности, обеспечить присутствие наших людей там, чтобы улучшить ситуацию", - заявил Гросс.

По его словам, имеются две группы технических экспертов. Первая будет находиться на ЗАЭС до воскресенья или понедельника, продолжая оценку, продолжая работу, которая была начата сегодня, работая в тех же местах. Они могут сформировать определенные наблюдения и выводы оценки, чтобы детально сформировать отчет.

"После этого планируется обеспечить на АЭС наше постоянное присутствие. Они должны будут давать объективную нейтральную технологически обоснованную оценку происходящего на станции", - сказал Гросси.

Об украинском персонале станции

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что украинские работники станции находятся в тяжелом эмоциональном и психологическом положении. Но благодаря своему профессионализму они отлично выполняют всю возложенную на них ответственную работу.

"Конечно, мне удалось много пообщаться с работниками, с людьми из Энергодара. Что я им сказал? Что я уезжаю, но МАГАТЭ остается на станции", - добавил он.

Напомним, миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС. РБК-Украина также писало, что россияне не позволили инспекторам миссии приватно пообщаться с персоналом станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭВторжение России в Украину