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Расширим географию выступлений на парламенты стран Африки и Азии, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 15 мая 2022 22:52
Расширим географию выступлений на парламенты стран Африки и Азии, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах расширить географию своих выступлений перед парламентами разных стран на Азию и Африку. Глава государства добавил, что продолжается работа в максимальном привлечении внимания всего мира к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное обращение Зеленского.

"На следующей неделе, как всегда, будет много международной активности, в которой буду участвовать. Ключевое - это оружие и финансовая поддержка для Украины. Работаем для ужесточения санкций против России", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что продолжается работа по поддержке максимального внимания мира к Украине. Он уточнил, что планирует пообщаться с американскими студентами, а 23 мая выступить перед участниками форума в Давосе.

"Обязательно продолжу обращаться в парламенты европейских государств - партнеров Украины. Работаем также над тем, чтобы расширить географию таких специальных выступлений в парламентах на страны Африки и Азии", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, после начала войны в Украине Зеленский выступил перед парламентами нескольких стран. Так, в начале апреля глава государства обратился законодателям Дании, Норвегии, Нидерландов, Греции и Австралии.

Отметим, западные лидеры, поддерживающие Украину в войне против России, также выступают перед украинским парламентом. Например, 12 мая перед к депутатам Верховной рады обратился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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