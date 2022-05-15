Расширим географию выступлений на парламенты стран Африки и Азии, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах расширить географию своих выступлений перед парламентами разных стран на Азию и Африку. Глава государства добавил, что продолжается работа в максимальном привлечении внимания всего мира к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на традиционное обращение Зеленского .

"На следующей неделе, как всегда, будет много международной активности, в которой буду участвовать. Ключевое - это оружие и финансовая поддержка для Украины. Работаем для ужесточения санкций против России", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что продолжается работа по поддержке максимального внимания мира к Украине. Он уточнил, что планирует пообщаться с американскими студентами, а 23 мая выступить перед участниками форума в Давосе.

"Обязательно продолжу обращаться в парламенты европейских государств - партнеров Украины. Работаем также над тем, чтобы расширить географию таких специальных выступлений в парламентах на страны Африки и Азии", - подчеркнул Зеленский.