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Премьер-министр Нидерландов выступил в Раде

Новина українською →
Киев, Четверг 12 мая 2022 13:27
Премьер-министр Нидерландов выступил в Раде Фото: нидерландский премьер-министр Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил перед депутатами Верховной рады Украины. Его онлайн-обращение транслировалось в зале парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Что известно о выступлении Рютте

Отметим, накануне стало известно, что нидерландский премьер-министр Марк Рютте анонсировал выступления Верховной раде в онлайн-формате 12 мая по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

В своем анонсе он заверил, что Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против российской агрессии.

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Нидерланды Марк Рютте
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