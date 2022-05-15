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Розширимо географію виступів на парламенти країн Африки та Азії, - Зеленський

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Київ, Неділя 15 травня 2022 22:52
Розширимо географію виступів на парламенти країн Африки та Азії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани розширити географію своїх виступів перед парламентами різних країн на Азію та Африку. Глава держави додав, що триває робота в максимальному залученні уваги всього світу до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне звернення Зеленського.

"Наступного тижня, як завжди, буде багато міжнародної активності, в якій буду брати участь. Ключове - це зброя і фінансова підтримка для України. Працюємо для посилення санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що триває робота з підтримки максимальної уваги світу до України. Він уточнив, що планує поспілкуватися з американськими студентами, а 23 травня виступити перед учасниками форуму в Давосі.

"Обов'язково продовжу звертатися до парламентів європейських держав-партнерів України. Працюємо також над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, після початку війни в Україні Зеленський виступив перед парламентами кількох країн. Так, на початку квітня глава держави звернувся законодавцям Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції та Австралії.

Зазначимо, західні лідери, які підтримують Україну у війні проти Росії, також виступають перед українським парламентом. Наприклад, 12 травня перед до депутатів Верховної Ради звернувся прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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