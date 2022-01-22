Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба

Глава МИД отметил, что на украинской границе Россия совершает военные маневры, свозит боевую технику. Однако пока не нападает на Украину.

"Более того, нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", - сказал Кулеба.

По его словам, в результате такого информационного фона в Украине упал курс гривны, а инвесторы сворачивают проекты.

"Еще не совершив атаку Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать", - добавил министр.