Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба

Глава МЗС зазначив, що на українському кордоні Росія здійснює військові маневри, звозить бойову техніку. Однак поки не нападає на Україну.

"Більше того, немає повної бойової готовності цієї російської сили на вчинення атаки. Але є ціла купа повідомлень, які лунають і від наших партнерів, що війна неминуча", - сказав Кулеба.

За його словами, в результаті такого інформаційного фону в Україні впав курс гривні, а інвестори згортають проєкти.

"Ще не зробивши атаку Путін нашими руками отримує собі перевагу. Якщо ми дозволимо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати", - додав міністр.