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Расселл выиграл Гран-при Австрии с безумной развязкой: Ферстаппен столкнулся с Норрисом

Шпильберг, Воскресенье 30 июня 2024 17:47
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Расселл выиграл Гран-при Австрии с безумной развязкой: Ферстаппен столкнулся с Норрисом Фото: Джордж Расселл неожиданно выиграл этап в Шпильберге (x.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл победил на "Ред Булл Ринге" после инцидента между лидером общего зачета Максом Ферстаппеном и гонщиком "Макларена" Ландо Норрисом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

Старт этапа получился спокойным. Ферстаппен сохранил первую позицию от посягательств Норриса и постепенно начал уезжать за рулем "Ред Булла". Немного заинтересовать зрителей пытался пилот "Мерседеса" Хэмилтон, который сначала опередил Сайнса с "Феррари" и напарника по команде Расселла, но затем вернулся на пятое место.

Отрывы в топ-6 постепенно стабилизировались. Не изменила ход событий и первая волна пит-стопов. Закрутилась интрига после второго посещения боксов претендентами на подиум. Ферстаппен замешкался на пит-лейне, так что Норрис молниеносно сократил отставание.

Началась игра нервов. Британец несколько раз атаковал пилота "Ред Булла", но не смог его опередить. Однажды даже уехал за пределы трассы и нарвался на штраф. В конце концов неосторожная езда обоих привела к инциденту на 64-м круге. Как следствие, оба пилота прокололи резину и поехали в боксы.

В лидеры вышел Расселл и уверенно довел гран-при до победы. Вторым финишировал пилот "Макларена" Пиастри, а дополнил подиум Сайнс. Далее расположились Хэмилтон, Ферстаппен, Хюлькенберг из "Хааса", Перес ("Ред Булл"), пилот "Хааса" Магнуссен, Риккардо из РБ и Гасли ("Альпин").

Классификация Гран-при Австрии-2024:

  1. Джордж Расселл
  2. Оскар Пиастри (+1.906)
  3. Карлос Сайнс (+4.533)

К слову, накануне Ферстаппен триумфовал в спринте Гран-при Австрии в Шпильберге.

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