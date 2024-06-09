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Расселл і Ферстаппен із однаковим часом розділили перший ряд на старті Гран-прі Канади

Монреаль, Неділя 09 червня 2024 11:17
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Расселл і Ферстаппен із однаковим часом розділили перший ряд на старті Гран-прі Канади Фото: Макс Ферстаппен і Джордж Расселл проїхали ідентичні кола (x.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Пілот "Мерседеса" Джордж Расселл завоював поул на Автодромі імені Жиля Вільньова. Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен із "Ред Булла" стартуватиме другим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Британець і нідерландець показали найкращий час у суботніх заїздах. Вони проїхали коло за 1:12.000 хвилини.

Після першого сегменту кваліфікації вибули гонщик "Кік Заубера" Чжоу, Хюлькенберг із "Хааса", Окон ("Альпін"), пілот "Кік Заубера" Боттас і Перес із "Ред Булла". Натомість в другій частині сесії виступи припинили Гаслі ("Альпін"), гонщик "Хааса" Магнуссен, Сарджент із "Вільямса" та – сенсаційно обидва пілоти "Феррарі" – Сайнс і Леклер.

У третьому сегменті Расселл проїхав найкраще коло в першій спробі. Натомість Ферстаппен лише повторив час у другій, тож змушений був поступитися першою позицією на стартовій решітці. Далі розташувалися гонщики "Макларена" Норріс і Піастрі, а з третього ряду стартуватимуть пілот РБ Ріккардо та Алонсо з "Астон Мартіна".

Нетипова ситуація з поулом виникла вперше з 1997 року. Тоді на Гран-прі Європи в іспанському Хересі відразу три гонщики показали ідентичний час у кваліфікації – Жак Вільньов, Міхаель Шумахер і Хайнц-Харальд Френтцен. Утім, у гонці тріумфував Міка Хаккінен ("Макларен").

Гран-прі Канади відбудеться в неділю, 9 червня. Старт призначений на 21:00 за київським часом. Тривалість – 70 кіл.

Расселл і Ферстаппен із однаковим часом розділили перший ряд на старті Гран-прі Канади

До слова, раніше зібрали підбірку спортивних серіалів за 2024 рік.

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