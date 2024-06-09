Расселл и Ферстаппен с одинаковым временем разделили первый ряд на старте Гран-при Канады

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл завоевал поул на Автодроме имени Жиля Вильнева. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булла" будет стартовать вторым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Британец и нидерландец показали лучшее время в субботних заездах. Они проехали круг за 1:12.000 минуты.

После первого сегмента квалификации выбыли гонщик "Кик Заубера" Чжоу, Хюлькенберг из "Хааса", Окон ("Альпин"), пилот "Кик Заубера" Боттас и Перес из "Ред Булла". Во второй же части сессии выступления прекратили Гасли ("Альпин"), гонщик "Хааса" Магнуссен, Сарджент из "Уильямса" и – сенсационно оба пилота "Феррари" – Сайнс и Леклер.

В третьем сегменте Расселл проехал лучший круг в первой попытке. Зато Ферстаппен лишь повторил время во второй, поэтому вынужден был уступить первую позицию на стартовой решетке. Далее расположились гонщики "Макларена" Норрис и Пиастри, а с третьего ряда будут стартовать пилот РБ Риккардо и Алонсо из "Астон Мартина".

Нетипичная ситуация с поулом возникла впервые с 1997 года. Тогда на Гран-при Европы в испанском Хересе сразу три гонщика показали идентичное время в квалификации – Жак Вильнев, Михаэль Шумахер и Хайнц-Харальд Френтцен. Впрочем, в гонке триумфовал Мика Хаккинен ("Макларен").

Гран-при Канады состоится в воскресенье, 9 июня. Старт назначен на 21:00 по Киеву. Продолжительность – 70 кругов.