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Расселл у Бразилії здобув для "Мерседеса" першу перемогу в сезоні Формули-1

Фото: Джордж Расселл і Льюїс Хемілтон оформили дубль (facebook.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорців

Дебютною перемогою пілота "Мерседеса" Джорджа Расселла завершився етап Королівських автоперегонів на трасі "Інтерлагос" у бразильському Сан-Паулу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Пелотон не встиг завершити стартове коло, як на трасі вже з'явився автомобіль безпеки. Ріккардо з "Макларена" зачепив болід Магнуссена ("Хаас"), а той після розвороту виніс австралійця і закінчив гонку для обох.

Рестарт на 7-му колі виявився ще багатшим на події – Ферстаппен обігнав Хемілтона, але потім пропустив британця вперед і в'їхав у нього. А трохи позаду Норріс ("Макларен") вибив гонщика "Феррарі" Леклера. Як наслідок, винуватці інцидентів отримали 5-секундні штрафи та відкотилися назад. Тим часом на 10-му колі трійка лідерів сформувалася в складі Расселла, Переса та Сайнса.

Натомість Хемілтон швидко оговтався після зіткнення з Ферстаппеном. Він за два кола обійшов Феттеля і Норріса та піднявся на 4-те місце. Хвиля піт-стопів зберегла першу четвірку на своїх місцях. Та швидкість "Мерседеса" дозволила після других візитів у бокси відновити подвійне лідерство для стайні.

Додати інтриги в гонку вирішив Норріс. Пілот "Макларена" через технічні проблеми на 52-му колі зупинився в ненайкращому місці та спровокував нову появу сейфтікара – спершу віртуального, а потім і реального. У підсумку пелотон знову зібрався докупи.

Невдахою чергового рестарту став Перес. Мексиканця з "Ред Булла" впродовж кількох кіл обійшли Сайнс, Леклер і Алонсо. Згодом до них приєднався і Ферстаппен, який кинувся наздоганяти монегаска з "Феррарі", щоб не дати тому набрати більше очок у загальний залік – Леклер веде боротьбу з Пересом за віце-чемпіонство.

Та на ділі на фінальних колах жодних змін у чільній шістці пілотів не відбулося. Отже, Расселл здобув прем'єрну перемогу в кар'єрі. Ця перемога також стала першою для "Мерседеса" в сезоні-2022. Доповнили топ-10 Перес, Окон, Боттас і Стролл.

Класифікація Гран-прі Бразилії-2022:

  1. Джордж Расселл
  2. Льюїс Хемілтон (+1.529)
  3. Карлос Сайнс (+4.051)

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