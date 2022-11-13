Расселл в Бразилии одержал для "Мерседеса" первую победу в сезоне Формулы-1

Пелотон не успел завершить стартовый круг, как на трассе уже появился автомобиль безопасности. Риккардо из "Макларена" задел болид Магнуссена ("Хаас"), а тот после разворота вынес австралийца и закончил гонку для обоих.

Рестарт на 7-м круге оказался еще богаче событиями – Ферстаппен обогнал Хэмилтона, но затем пропустил британца вперед и въехал в него. А позади Норрис ("Макларен") выбил гонщика "Феррари" Леклера. В результате виновники инцидентов получили 5-секундные штрафы и откатились назад. Тем временем на 10-м круге тройка лидеров сформировалась в составе Расселла, Переса и Сайнса.

В свою очередь Хэмилтон быстро пришел в себя после столкновения с Ферстаппеном. Он за два круга обошел Феттеля и Норриса и поднялся на 4-е место. Волна пит-стопов сохранила первую четверку на своих местах. Но скорость "Мерседеса" позволила после вторых визитов в боксы восстановить двойное лидерство для конюшни.

Добавить интриги в гонку решил Норрис. Пилот "Макларена" из-за технических проблем на 52-м круге остановился в нелучшем месте и спровоцировал новое появление сейфти-кара – сначала виртуального, а затем и реального. В итоге пелотон снова собрался вместе.

Неудачником очередного рестарта стал Перес. Мексиканца из "Ред Булла" в течение нескольких кругов обошли Сайнс, Леклер и Алонсо. Впоследствии к ним присоединился и Ферстаппен, бросившийся догонять монегаска из "Феррари", чтобы не дать тому набрать больше очков в общий зачет – Леклер борется с Пересом за вице-чемпионство.

Но на деле на финальных кругах никаких изменений в первой шестерке пилотов не произошло. Итак, Расселл одержал премьерную победу в карьере. Эта победа также стала первой для "Мерседеса" в сезоне-2022. Дополнили топ-10 Перес, Окон, Боттас и Стролл.

Классификация Гран-при Бразилии-2022: