Чтобы расселить оккупантов: в захваченном Мелитополе составляют перечень брошенных квартир

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российским оккупантам сейчас активно ищут жилье. Для этого главы объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) составляют списки покинувших город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Ивана Федорова.
"Сейчас некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", – заявил городской голова.
Он также подчеркнул, что украинские городские власти фиксируют, кто сотрудничает с оккупантами. По словам Федорова, им не удастся уйти от уголовной ответственности. Полиция Запорожской области уже возбудила уголовное дело по этим фактам.
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