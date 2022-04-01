Щоб розселити окупантів: у захопленому Мелітополі складають перелік кинутих квартир

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російським окупантам зараз активно шукають житло. Для цього голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) складають списки тих, хто залишив місто.

"Зараз деякі старші по домівках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, тому що люди поїхали. І окупанти, військовослужбовці Росії займають ці квартири", - заявив міський голова.

Він також підкреслив, що українська міська влада фіксує, хто співпрацює з окупантами. За словами Федорова, їм не вдасться піти від кримінальної відповідальності. Поліція Запорізької області вже порушила кримінальну справу за цими фактами.