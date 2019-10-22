Распродажа в stylus.ua на Черную пятницу

Любимый день в году настоящего шопоголика — это Black Friday. В 2019 году популярная распродажа состоится 29 ноября, но некоторые онлайн-магазины анонсируют старт акции раньше. Например, интернет-магазин stylus.ua приглашает на Черную Пятницу с 25 по 29 ноября и обещает удивить приятными ценами на самые востребованные товары.

История Черной Пятницы: из США в Украину

Традиция проводить «черно-пятничные» распродажи пришла в Украину из Америки, где обычно после Дня благодарения устраивают день грандиозных скидок. Сегодня Черной пятницей называют день тотальных распродаж, а раньше этот термин ассоциировался с многочисленными пробками на дорогах и сумасшедшими очередями в магазинах. Из-за суеты на улицах полицейские стали называть пятницу «черной». Еще одна версия появления такого названия связана с ведением бухгалтерского учета. В статистике бухгалтеры отмечают черным цветом доходы, а красным убытки. Black Friday — самый прибыльный день в магазинах, поэтому в документации преобладал черный цвет, и пятницу назвали «черной».

Сегодня скидки в магазинах на Черную пятницу могут достигать 90%, но чтобы успеть приобрести акционный товар, нужно постараться: самую дешевую продукцию разбирают в считанные минуты. Неудивительно, что в США под некоторыми магазинами выстраиваются очереди с вечера, а магазины открываются намного раньше обычного времени — в 5-6 утра.

В Украине впервые Black Friday состоялась в 2013 году в одном из киевских торговых центров. Это была ночная распродажа с большим количеством покупателей. После этого участие в самой масштабной распродаже года решили принимать и другие магазины Украины.

Какие скидки будут в интернет-магазине stylus.ua на Черную Пятницу 2019?

На протяжении 5 дней, с 25 по 29 ноября, посетители сайта stylus.ua смогут приобрести товары абсолютно разных категорий:

бытовая техника,

товары для детей,

смартфоны,

ноутбуки и планшеты,

телевизоры,

роботы-пылесосы и многое другое.

Интернет-магазин «Стилус» готовит интересные предложения на Black Friday 2019 для каждого покупателя.

Количество акционных позиций ограничено, лишь самые шустрые успеют купить товар по действительно низкой цене. Чтобы не упустить шанс выгодно пошопиться, подготовьте заранее список необходимых вещей. Возможно, вы планируете обновить пылесос, купить новую микроволновую печь, принтер, видеокарту или стиральную машину. В stylus.ua, кроме скидок на технику и электронику, ожидается снижение цен на книги, игрушки, коляски, посуду и другие товары. Каждый покупатель найдет свою скидку.

Black Friday в интернет-магазине «Стилус»: техника мировых брендов по минимальным ценам

В прошлые годы акционные товары разбирали с огромной скоростью: наплыв покупателей не оставлял шансов тем, кто решил помедлить с покупкой! Если планируете закупиться техникой от ведущих мировых производителей, будьте на чеку на старте распродажи: 25 ноября в 00.01 по киевскому времени. Как показывает практика, продукцию известных брендов раскупают первой, в 2019 году ожидаются скидки на технику от:

Apple,

Honor,

Meizu,

Samsung,

Xiaomi,

Huawei.

Любители мобильной фотографии смогут приобрести по сниженной цене камерофон Huawei P30 Pro или многофункциональный Samsung Galaxy Note 10. Охотникам за «яблочной» продукцией удастся выхватить скидку на новые iPhone 11 Pro и Pro Max, iPad, AirPods и другую продукцию американской корпорации. Если планируете приобрести недорогой смартфон, присмотритесь к продукции брендов Xiaomi и Meizu, ассортимент компаний позволяет найти достойные варианты по низкой цене.

Держите руку на пульсе событий и не пропустите самую грандиозную распродажу года в stylus.ua.