Розпродаж в stylus.ua на Чорну п’ятницю

Найулюбленіший день в році справжнього шопоголіка - це Black Friday. У 2019 популярний розпродаж відбудеться 29 листопада, але деякі онлайн-магазини анонсують старт акції раніше. Наприклад, інтернет-магазин stylus.ua запрошує на Чорну П'ятницю з 25 по 29 листопада і обіцяє здивувати приємними цінами на найбільш популярні товари.

Історія Чорної П'ятниці: з США в Україну

Традиція проводити «чорно-п'ятничні» розпродажі прийшла в Україну з Америки, де зазвичай після Дня подяки влаштовують день грандіозних знижок. Сьогодні Чорною п'ятницею називають день тотальних розпродажів, а раніше цей термін асоціювався з численними заторами на дорогах і божевільними чергами в магазинах. Через метушню на вулицях поліцейські стали називати п'ятницю «чорною». Ще одна версія появи такої назви пов'язана з веденням бухгалтерського обліку. У статистиці бухгалтери відзначають чорним кольором доходи, а червоним збитки. Black Friday - найприбутковіший день в магазинах, тому в документації переважав чорний колір, і п'ятницю назвали «чорною».

Сьогодні знижки в магазинах на Чорну п'ятницю можуть досягати 90%, але щоб встигнути придбати акційний товар, потрібно постаратися: найдешевшу продукцію розбирають за лічені хвилини. Не дивно, що в США під деякими магазинами шикуються черги з вечора, а магазини відкриваються набагато раніше звичайного часу - о 5-6 ранку.

В Україні вперше Black Friday відбулася в 2013 році в одному з київських торговельних центрів. Це був нічний розпродаж з великою кількістю покупців. Після цього участь в наймасштабнішому розпродажі року вирішили приймати і інші магазини України.

Які знижки будуть в інтернет-магазині stylus.ua на Чорну П'ятницю 2019?

Протягом 5 днів, з 25 по 29 листопада, відвідувачі сайту stylus.ua зможуть придбати товари абсолютно різних категорій:

побутова техніка,

товари для дітей,

смартфони,

ноутбуки та планшети,

телевізори,

роботи-пилососи та багато іншого.

Інтернет-магазин «Стилус» готує цікаві пропозиції на Black Friday 2019 для кожного покупця.

Кількість акційних позицій обмежена, лише найспритніші встигнуть купити товар за дійсно низькою ціною. Щоб не упустити шанс вигідно пошопитись, підготуйте заздалегідь список необхідних речей. Можливо, ви плануєте оновити пилосос, купити нову мікрохвильову піч, принтер, відеокарту або пральну машину. У stylus.ua, крім знижок на техніку і електроніку, очікується зниження цін на книги, іграшки, коляски, посуд та інші товари. Кожен покупець знайде свою знижку.

Black Friday в інтернет-магазині «Стилус»: техніка світових брендів за мінімальними цінами

У минулі роки акційні товари розбирали з величезною швидкістю: наплив покупців не залишав шансів тим, хто вирішив не поспішати з покупкою! Якщо плануєте закупитися технікою від провідних світових виробників, будьте напоготові на старті розпродажу: 25 листопада о 00.01 за київським часом. Як показує практика, продукцію відомих брендів розкуповують першою, в 2019 році очікуються знижки на техніку від:

Apple,

Honor,

Meizu,

Samsung,

Xiaomi,

Huawei.

Любителі мобільної фотографії зможуть придбати за зниженою ціною камерофон Huawei P30 Pro або багатофункціональний Samsung Galaxy Note 10. Мисливцям за «яблучною» продукцією вдасться вихопити знижку на нові iPhone 11 Pro і Pro Max, iPad, AirPods і іншу продукцію американської корпорації. Якщо плануєте придбати недорогий смартфон, придивіться до продукції брендів Xiaomi і Meizu, асортимент компаній дозволяє знайти гідні варіанти за низькою ціною.

Тримайте руку на пульсі подій і не пропустіть найграндіозніший розпродаж року в stylus.ua.