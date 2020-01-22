Распределение газа будет оплачиваться отдельным счетом, - "Ровногаз"

С января 2020 года НКРЭКУ приняла решение выделить плату за распределение газа из общей платежки. Потребители будут получать две платежки за использованное голубое топливо: одна - за газ, как товар, второй - за его доставку. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. Размер платы зависит от конкретного объема потребления и тарифа, который установлен НКРЭКУ.

"Подавляющее большинство клиентов АО "Ровногаз" использует природный газ для отопления жилья. Поэтому именно в зимний период они имели большую финансовую нагрузку на семейный бюджет. Теперь во время отопительного сезона, когда потребители увеличивают использование газа, платеж за доставку газа не растет, как это было раньше", - отметил коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

В пресс-службе отметили, что за основу при определении объема потребления берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего "газового года". Это период времени с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Сумма потребленных за год кубов газа, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Согласно решению НКРЭКУ с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года включительно для ОАО "Ровногаз" установлен тариф на распределение в размере 1,20 гривен за 1 куб. м в месяц (с НДС). С 1 июля 2020 года – в размере 1,38 гривен за 1 куб. м в месяц (с НДС). Если потребитель АО "Ровногаз" сэкономил топливо и уменьшил объемы потребления газа, уже в следующем газовом году ему уменьшается стоимость доставки газа.

"Скажем, семья, которая пользуется газовым котлом и плитой, потребляет за год 2 тыс. куб. м газа. Для того, чтобы определить тариф за доставку голубого топлива, нужно 2 тыс. куб. м умножить на 1,20 гривен и разделить на 12 месяцев: 2000х1,20/12=174 гривны. Именно такую сумму нужно заплатить за транспортировку газа за месяц. С июля нужно вместо 1,20 ставить 1,38 гривен: 2000х1,38/12=230 гривен. Если семья пользуются только газовой плитой, годовой объем потребления газа в ней составляет 150 куб. м газа. В таком случае нужно 150х1,20/12=15 гривен. Именно такую сумму ежемесячно будут платить потребители за доставку газа с января по июль 2020 года. С июля годовое потребление газа нужно будет умножать на 1,38 гривен: 150x1,38/12=17,25 гривен", - говорится в сообщении.

Бытовые потребители, которые используют природный газ менее 9 месяцев, получат платежки на доставку, сумма которых определяется на уровне плановых объемов согласно Кодексу газораспределительных сетей и в зависимости от группы потребления.

"В случае отсутствия счетчика газа (в области без счетчиков 4,1% потребителей), плата за доставку газа будет рассчитываться также согласно объему использованного газа за прошлый "газовый год" и утвержденного тарифа на доставку. Объем потребленного газа потребителям без газовых счетчиков, рассчитывается согласно норм потребления газа, утвержденных КМУ. Отдельные счета за доставку и поставки природного газа будут получать все клиенты АО "Ровногаз", - говорится в сообщении.