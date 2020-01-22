Розподіл газу буде оплачуватися окремим рахунком, - "Рівнегаз"

З січня 2020 року НКРЕКП прийняла рішення виділити плату за розподіл газу із загальної платіжки. Споживачі отримуватимуть дві платіжки за використане блакитне паливо: одна - за газ, як товар, друга - за його доставку. Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".

Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного споживача. Розмір плати залежить від конкретного обсягу споживання та тарифу, який встановлено НКРЕКП.

"Переважна більшість клієнтів АТ "Рівнегаз" використовує природний газ для опалення житла. Тому саме у зимовий період вони мали велике фінансове навантаження на сімейний бюджет. Тепер під час опалювального сезону, коли споживачі збільшують використання газу, платіж за доставку газу не зростає, як це було раніше", - зазначив комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

У прес-службі зазначили, що за основу при визначенні обсягу споживання береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж попереднього "газового року". Це період часу з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Сума спожитих за рік кубів газу, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.

Згідно з рішенням НКРЕКП з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно для АТ "Рівнегаз" встановлено тариф на розподіл в розмірі 1,20 гривень за 1 куб. м на місяць (з ПДВ). З 1 липня 2020 року – у розмірі 1,38 гривень за 1 куб. м на місяць (з ПДВ). Якщо споживач АТ "Рівнегаз" заощадив паливо та зменшив обсяги споживання газу, вже в наступному газовому році йому зменшується вартість доставки газу.

"Скажімо, родина, яка користується газовим котлом та плитою, споживає за рік 2 тис. куб. м газу. Для того, щоб визначити тариф за доставку блакитного палива, потрібно 2 тис. куб. м помножити на 1,20 гривень та поділити на 12 місяців: 2000х1,20/12=174 гривні. Саме таку суму потрібно заплатити за транспортування газу за місяць. З липня потрібно замість 1,20 ставити 1,38 гривень: 2000х1,38/12=230 гривень. Якщо родина користуються тільки газовою плитою, річний обсяг споживання газу у неї складає 150 куб. м газу. В такому випадку потрібно 150х1,20/12=15 гривень. Саме таку суму щомісяця платитимуть споживачі за доставку газу з січня по липень 2020 року. З липня річне споживання газу потрібно буде множити на 1,38 гривень: 150x1,38/12=17,25 гривень", - йдеться у повідомленні.

Побутові споживачі, які використовують природній газ менше 9 місяців, отримають платіжки на доставку, сума в яких визначається на рівні планових об’ємів відповідно до Кодексу газорозподільних мереж та в залежності від групи споживання.

"В випадку відсутності лічильника газу (в області без лічильників 4,1% споживачів), плата за доставку газу буде розраховуватись також відповідно до обсягу використаного газу за минулий "газовий рік" та затвердженого тарифу на доставку. Обсяг спожитого газу споживачам без газових лічильників, розраховується згідно норм споживання газу, затверджених КМУ. Окремі рахунки за доставку та постачання природного газу будуть отримувати всі клієнти АТ "Рівнегаз", - йдеться у повідомленні.