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Как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении: разъяснения Минцифры

Фото: Распознать технику оккупантов можно по отметкам (suspilne.media)
Автор: Александр Белоус

Министерство цифровой трансформации подготовило разъяснение как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении Вооруженным силам Украины. Отметки помогут распознать врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

"Вражеская техника агрессора преимущественно болотного цвета, иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также приводит отметки на технике.

"Запоминайте эти отметки на картинке. Они вам помогут распознать врага", - говорится в сообщении.

В министерстве советуют в случае пребывания на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщать об их месторасположении ВСУ через чатбот єВорог. Оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещения оккупантов и обезвредить их.

Напомним, что выкладывать в сеть передвижение техники Вооруженных сил Украины строго запрещено - это может помочь врагу.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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