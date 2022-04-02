Как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении: разъяснения Минцифры

"Вражеская техника агрессора преимущественно болотного цвета, иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также приводит отметки на технике.

"Запоминайте эти отметки на картинке. Они вам помогут распознать врага", - говорится в сообщении.

В министерстве советуют в случае пребывания на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщать об их месторасположении ВСУ через чатбот єВорог. Оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещения оккупантов и обезвредить их.

Напомним, что выкладывать в сеть передвижение техники Вооруженных сил Украины строго запрещено - это может помочь врагу.