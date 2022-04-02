Як розпізнати ворожу техніку та повідомити про її місце розташування: роз’яснення Мінцифри

"Ворожа техніка агресора переважно болотного кольору, інколи з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також наводить позначки на техніці.

"Запам'ятовуйте ці позначки на зображенні. Вони вам допоможуть розпізнати ворога", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві радять у разі перебування на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляти про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Оперативна інформація допоможе ЗСУ відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх.

Нагадаємо, що викладати у мережу пересування техніки Збройних сил України суворо заборонено - це може допомогти ворогові.