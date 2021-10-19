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Расположена в соседней галактике. NASA сфотографировало сверхмассивную черную дыру

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США , Вторник 19 октября 2021 14:56
Расположена в соседней галактике. NASA сфотографировало сверхмассивную черную дыру Фото: NASA показала фотографию сверхмассивной черной дыры (twitter.com/chandraxray)
Автор: Сергей Пышкин

Рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала фотографию сверхмассивной черной дыры. Космический объект расположен в галактике "Андромеда".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу космической обсерватории NASA.

"Сегодня "Чандра" наблюдает за центральной сверхмассивной черной дырой (SMBH) в галактике "Андромеда", - пишет пресс-служба обсерватории.

Отмечается, что в нашей галактике "Млечный Путь" также есть черная дыра "Стрелец А", вес которой в 4 млн раз больше веса нашего Солнца. Впрочем, космический объект галактики Андромеда - тяжелее нашей звезды в 20 млн раз.

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