Расположена в соседней галактике. NASA сфотографировало сверхмассивную черную дыру

Рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала фотографию сверхмассивной черной дыры. Космический объект расположен в галактике "Андромеда".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу космической обсерватории NASA.

"Сегодня "Чандра" наблюдает за центральной сверхмассивной черной дырой (SMBH) в галактике "Андромеда", - пишет пресс-служба обсерватории.

Отмечается, что в нашей галактике "Млечный Путь" также есть черная дыра "Стрелец А", вес которой в 4 млн раз больше веса нашего Солнца. Впрочем, космический объект галактики Андромеда - тяжелее нашей звезды в 20 млн раз.