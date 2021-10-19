Расположена в соседней галактике. NASA сфотографировало сверхмассивную черную дыру
Рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала фотографию сверхмассивной черной дыры. Космический объект расположен в галактике "Андромеда".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу космической обсерватории NASA.
"Сегодня "Чандра" наблюдает за центральной сверхмассивной черной дырой (SMBH) в галактике "Андромеда", - пишет пресс-служба обсерватории.
Отмечается, что в нашей галактике "Млечный Путь" также есть черная дыра "Стрелец А", вес которой в 4 млн раз больше веса нашего Солнца. Впрочем, космический объект галактики Андромеда - тяжелее нашей звезды в 20 млн раз.
Today Chandra is looking in on the central, supermassive #BlackHole (SMBH) in the Andromeda Galaxy. Our Milky Way's SMBH, Sagittarius A* (pronounced "Sagittarius Ā-Star"), is about 4 million times the mass of our Sun. Andromeda's SMBH contains more than 20 times that much mass! pic.twitter.com/iR2KjvSHNZ— Chandra Observatory (@chandraxray) October 18, 2021