Розташована в сусідній галактиці. NASA сфотографувало надмасивну чорну діру
Рентгенівська обсерваторія "Чандра", яка належить Національному управлінню з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) зробила фотографію надмасивної чорної діри. Космічний об’єкт розташований у галактиці "Андромеда".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу космічної обсерваторії NASA.
"Сьогодні "Чандра" спостерігає за центральною надмасивною чорною дірою (SMBH) в галактиці "Андромеда", - пише пресслужба обсерваторії.
Зазначається, що в нашій галактиці "Чумацький Шлях" також є чорна діра "Стрілець А", вага якої в 4 млн разів більша за вагу нашого Сонця. Втім, космічний об’єкт галактики Андромеда - важчий за нашу зірку у 20 млн разів.
Today Chandra is looking in on the central, supermassive #BlackHole (SMBH) in the Andromeda Galaxy. Our Milky Way's SMBH, Sagittarius A* (pronounced "Sagittarius Ā-Star"), is about 4 million times the mass of our Sun. Andromeda's SMBH contains more than 20 times that much mass! pic.twitter.com/iR2KjvSHNZ— Chandra Observatory (@chandraxray) October 18, 2021