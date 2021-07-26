Расписание четвертого дня Олимпиады-2020: украинцы поборются за пять комплектов медалей

Одна из главных надежд Украины на медаль этого дня лежит на фехтовальщице Ольге Харлан, которая уже имеет в активе четыре олимпийские награды (золото Пекина-2008, серебро в Рио-2016 и две бронзы в Лондоне-2012 и Рио-2016).

Также за медали поборются в мужском командном разряде наши гимнасты Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун, в парных синхронных прыжках в воду Олег Сербин и Алексей Середа, в стрельбе Ирина Маловичко, а также в тяжелой атлетике Камила Конотоп.

Стрельба из лука

Мужчины, команды

Украинцы не представлены

Матч за бронзу - 10:15

Матч за золото - 10:40

Спортивная гимнастика

Мужчины, командное многоборье

Украина представлена четырьмя гимнастами: Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун.

Финал - 13:00

Бадминтон

Женщины, одиночный разряд, групповой этап

Мария Улитина (Украина) - Фабиана Силва (Бразилия) - 6:40

Гребной слалом

Мужчины, каноэ

Украинцы не представлены

Финал - 9:45

Велоспорт

Мужчины, маунтинбайк, кросс-кантри

Украинцы не представлены

Финал - 9:00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки, 10 м

Украинцы: Олег Сербин / Алексей Середа

Финал - 9:00

Фехтование

Женщины, сабля

Украинка: Ольга Харлан стартует с 1/32 финала, поединок запланирован на 3:55, противник неизвестен

Матч за бронзу - 13:50

Матч за золото - 14:45

Мужчины, рапира

Украинцы не представлены

Матч за бронзу - 14:15

Матч за золото - 15:10

Дзюдо

Женщины, до 57 кг

Украинки не представлены

Финальный блок - 11:00-13:50

Мужчины, до 73 кг

Украинцы не представлены

Финальный блок - 11:00-13:50

Стрельба

Женщины, пистолет, 10 м

Украинка: Ирина Маловичко

Квалификация - 3:00

Финал - 8:50

Мужчины, пистолет, 10 м

Украинцы не представлены

Квалификация - 4:00

Финал - 9:50

Скейтбординг

Женщины, стрит

Украинки не представлены

Финал - 8:25

Плавание

Женщины, баттерфляй 100 м

Украинки не представлены

Финал - 4:30

Мужчины, брасс 100 м

Украинцы не представлены

Финал - 7:12

Женщины, вольный стиль 400 м

Украинки не представлены

Финал - 7:20

Мужчины, эстафета 4х100 м

Украина не представлена

Финал - 8:05

Мужчины, баттерфляй 200 м

Украинцы: Денис Кесиль, Игорь Трояновский

Квалификация - 13:20-13:30

Настольный теннис

Мужчины, одиночный разряд, 2-й раунд

Лей Коу (Украина) - Омар Ассар (Египет) - 6:00

Парный разряд, микс

Украинцы не представлены

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 15:00

Тхеквондо

Женщины, до 67 кг

Украинки не представлены

Бой за бронзу А - 14:30

Бой за бронзу В - 15:00

Бой за золото - 15:30

Мужчины, до 80 кг

Украинцы не представлены

Бой за бронзу А - 14:45

Бой за бронзу В - 15:15

Бой за золото - 15:45

Теннис

Женщины, одиночный разряд, второй раунд

Элина Свитолина (Украина) - Айла Томльянович (Австралия) - примерное время 8:00

Женщины, парный разряд, второй раунд

Киченок/Киченок (Украина) - Эррани/Паолини (Италия) - 8:00

Триатлон

Мужчины, одиночный разряд

Украинцы не представлены

Финал - старт 0:30

Тяжелая атлетика

Женщины, до 55 кг

Украинка: Камила Конотоп

Финальная часть - 13:50

Ключевые события Олимпийских игр в Украине транслируются телеканалом "UA: Перший" и на сайте "Суспільне спорт".