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Расписание четвертого дня Олимпиады-2020: украинцы поборются за пять комплектов медалей

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 26 июля, в Токио разыграют еще 21 комплект медалей Олимпийских игр-2020. Украинцы поборются за пять медальных комплектов.

Подробнее о расписании четвертого дня Олимпиады-2020 - в материале РБК-Украина.

Одна из главных надежд Украины на медаль этого дня лежит на фехтовальщице Ольге Харлан, которая уже имеет в активе четыре олимпийские награды (золото Пекина-2008, серебро в Рио-2016 и две бронзы в Лондоне-2012 и Рио-2016).

Также за медали поборются в мужском командном разряде наши гимнасты Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун, в парных синхронных прыжках в воду Олег Сербин и Алексей Середа, в стрельбе Ирина Маловичко, а также в тяжелой атлетике Камила Конотоп.

Стрельба из лука

Мужчины, команды

Украинцы не представлены

  • Матч за бронзу - 10:15
  • Матч за золото - 10:40

Спортивная гимнастика

Мужчины, командное многоборье

Украина представлена четырьмя гимнастами: Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун.

  • Финал - 13:00

Бадминтон

Женщины, одиночный разряд, групповой этап

  • Мария Улитина (Украина) - Фабиана Силва (Бразилия) - 6:40

Гребной слалом

Мужчины, каноэ

Украинцы не представлены

  • Финал - 9:45

Велоспорт

Мужчины, маунтинбайк, кросс-кантри

Украинцы не представлены

  • Финал - 9:00

Прыжки в воду

Мужчины, синхронные прыжки, 10 м

Украинцы: Олег Сербин / Алексей Середа

  • Финал - 9:00

Фехтование

Женщины, сабля

Украинка: Ольга Харлан стартует с 1/32 финала, поединок запланирован на 3:55, противник неизвестен

  • Матч за бронзу - 13:50
  • Матч за золото - 14:45

Мужчины, рапира

Украинцы не представлены

  • Матч за бронзу - 14:15
  • Матч за золото - 15:10

Дзюдо

Женщины, до 57 кг

Украинки не представлены

  • Финальный блок - 11:00-13:50

Мужчины, до 73 кг

Украинцы не представлены

  • Финальный блок - 11:00-13:50

Стрельба

Женщины, пистолет, 10 м

Украинка: Ирина Маловичко

  • Квалификация - 3:00
  • Финал - 8:50

Мужчины, пистолет, 10 м

Украинцы не представлены

  • Квалификация - 4:00
  • Финал - 9:50

Скейтбординг

Женщины, стрит

Украинки не представлены

  • Финал - 8:25

Плавание

Женщины, баттерфляй 100 м

Украинки не представлены

  • Финал - 4:30

Мужчины, брасс 100 м

Украинцы не представлены

  • Финал - 7:12

Женщины, вольный стиль 400 м

Украинки не представлены

  • Финал - 7:20

Мужчины, эстафета 4х100 м

Украина не представлена

  • Финал - 8:05

Мужчины, баттерфляй 200 м

Украинцы: Денис Кесиль, Игорь Трояновский

  • Квалификация - 13:20-13:30

Настольный теннис

Мужчины, одиночный разряд, 2-й раунд

  • Лей Коу (Украина) - Омар Ассар (Египет) - 6:00

Парный разряд, микс

Украинцы не представлены

  • Матч за бронзу - 14:00
  • Матч за золото - 15:00

Тхеквондо

Женщины, до 67 кг

Украинки не представлены

  • Бой за бронзу А - 14:30
  • Бой за бронзу В - 15:00
  • Бой за золото - 15:30

Мужчины, до 80 кг

Украинцы не представлены

  • Бой за бронзу А - 14:45
  • Бой за бронзу В - 15:15
  • Бой за золото - 15:45

Теннис

Женщины, одиночный разряд, второй раунд

  • Элина Свитолина (Украина) - Айла Томльянович (Австралия) - примерное время 8:00

Женщины, парный разряд, второй раунд

  • Киченок/Киченок (Украина) - Эррани/Паолини (Италия) - 8:00

Триатлон

Мужчины, одиночный разряд

Украинцы не представлены

  • Финал - старт 0:30

Тяжелая атлетика

Женщины, до 55 кг

Украинка: Камила Конотоп

  • Финальная часть - 13:50

Ключевые события Олимпийских игр в Украине транслируются телеканалом "UA: Перший" и на сайте "Суспільне спорт".

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