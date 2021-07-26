Расписание четвертого дня Олимпиады-2020: украинцы поборются за пять комплектов медалей

Сегодня, 26 июля, в Токио разыграют еще 21 комплект медалей Олимпийских игр-2020. Украинцы поборются за пять медальных комплектов.
Подробнее о расписании четвертого дня Олимпиады-2020 - в материале РБК-Украина.
Одна из главных надежд Украины на медаль этого дня лежит на фехтовальщице Ольге Харлан, которая уже имеет в активе четыре олимпийские награды (золото Пекина-2008, серебро в Рио-2016 и две бронзы в Лондоне-2012 и Рио-2016).
Также за медали поборются в мужском командном разряде наши гимнасты Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун, в парных синхронных прыжках в воду Олег Сербин и Алексей Середа, в стрельбе Ирина Маловичко, а также в тяжелой атлетике Камила Конотоп.
Мужчины, команды
Украинцы не представлены
Мужчины, командное многоборье
Украина представлена четырьмя гимнастами: Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун.
Женщины, одиночный разряд, групповой этап
Мужчины, каноэ
Украинцы не представлены
Мужчины, маунтинбайк, кросс-кантри
Украинцы не представлены
Мужчины, синхронные прыжки, 10 м
Украинцы: Олег Сербин / Алексей Середа
Женщины, сабля
Украинка: Ольга Харлан стартует с 1/32 финала, поединок запланирован на 3:55, противник неизвестен
Мужчины, рапира
Украинцы не представлены
Женщины, до 57 кг
Украинки не представлены
Мужчины, до 73 кг
Украинцы не представлены
Женщины, пистолет, 10 м
Украинка: Ирина Маловичко
Мужчины, пистолет, 10 м
Украинцы не представлены
Женщины, стрит
Украинки не представлены
Женщины, баттерфляй 100 м
Украинки не представлены
Мужчины, брасс 100 м
Украинцы не представлены
Женщины, вольный стиль 400 м
Украинки не представлены
Мужчины, эстафета 4х100 м
Украина не представлена
Мужчины, баттерфляй 200 м
Украинцы: Денис Кесиль, Игорь Трояновский
Мужчины, одиночный разряд, 2-й раунд
Парный разряд, микс
Украинцы не представлены
Женщины, до 67 кг
Украинки не представлены
Мужчины, до 80 кг
Украинцы не представлены
Женщины, одиночный разряд, второй раунд
Женщины, парный разряд, второй раунд
Мужчины, одиночный разряд
Украинцы не представлены
Женщины, до 55 кг
Украинка: Камила Конотоп
Ключевые события Олимпийских игр в Украине транслируются телеканалом "UA: Перший" и на сайте "Суспільне спорт".