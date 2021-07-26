Розклад четвертого дня Олімпіади-2020: українці поборються за п'ять комплектів медалей

Сьогодні, 26 липня, в Токіо розіграють ще 21 комплект медалей Олімпійських ігор-2020. Українці поборються за п'ять медальних комплектів.
Детальніше про розклад четвертого дня Олімпіади-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
Одна з головних надій України на медаль цього дня лежить на фехтувальниці Ользі Харлан, яка вже має в активі чотири олімпійські нагороди (золото Пекіна-2008, срібло в Ріо-2016 і дві бронзи в Лондоні-2012 і Ріо-2016).
Також за медалі поборються в чоловічому командному розряді наші гімнасти Ігор Радивілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун, в парних синхронних стрибках у воду Олег Сербін і Олексій Середа, у стрільбі Ірина Маловічко, а також у важкій атлетиці Каміла Конотоп.
Чоловіки, команди
Українці не представлені
Чоловіки, командне багатоборство
Україна представлена чотирма гімнастами: Ігор Радивілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун.
Жінки, Одиночний розряд, Груповий етап
Чоловіки, каное
Українці не представлені
Чоловіки, маунтінбайк, крос-кантрі
Українці не представлені
Чоловіки, синхронні стрибки, 10 м
Українці: Олег Сербін / Олексій Середа
Жінки, шабля
Українка: Ольга Харлан стартує з 1/32 фіналу, поєдинок запланований на 3:55, противник невідомий
Чоловіки, Рапіра
Українці не представлені
Жінки, до 57 кг
Українки не представлені
Чоловіки, до 73 кг
Українці не представлені
Жінки, пістолет, 10 м
Українка: Ірина Маловичко
Чоловіки, пістолет, 10 м
Українці не представлені
Жінки, стріт
Українки не представлені
Жінки, Батерфляй 100 м
Українки не представлені
Чоловіки, брас 100 м
Українці не представлені
Жінки, вільний стиль 400 м
Українки не представлені
Чоловіки, естафета 4х100 м
Україна не представлена
Чоловіки, Батерфляй 200 м
Українці: Денис Кесіль, Ігор Трояновський
Чоловіки, Одиночний розряд, 2-й раунд
Парний розряд, мікс
Українці не представлені
Жінки, до 67 кг
Українки не представлені
Чоловіки, до 80 кг
Українці не представлені
Жінки, Одиночний розряд, другий раунд
Жінки, Парний розряд, другий раунд
Чоловіки, Одиночний розряд
Українці не представлені
Жінки, до 55 кг
Українка: Каміла Конотоп
Ключові події Олімпійських ігор в Україні транслюються телеканалом "UA: Перший" та на сайті "Суспільне спорт".