Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

Украинский центр оценивания качества образования раскрыл пороговые баллы для ВНО текущего года по пяти предметам: украинского языка, украинской литературы, географии, биологии и истории Украины. Для учеников, которые получали среднее образование на языке, который не принадлежит к славянской группе - адаптивный порог был снижен.
Об этом пишет пресс-служба УЦОКО.
После заседания членов экспертной комиссии было принято решение установить соответствующие пороговые баллы:
В частности, ученикам, получавшим среднее образование на языке, который не является частью славянских языков - установлен следующий адаптивный порог:
Как отмечается на сайте учреждения, в текущем году порог "сдал/не сдал" не преодолели: