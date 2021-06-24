UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

Автор: РБК-Украина

Украинский центр оценивания качества образования раскрыл пороговые баллы для ВНО текущего года по пяти предметам: украинского языка, украинской литературы, географии, биологии и истории Украины. Для учеников, которые получали среднее образование на языке, который не принадлежит к славянской группе - адаптивный порог был снижен.

Об этом пишет пресс-служба УЦОКО.

После заседания членов экспертной комиссии было принято решение установить соответствующие пороговые баллы:

  • Украинский язык - 17 баллов;
  • Украинский язык и литература - 27 баллов;
  • История Украины - 27 баллов;
  • Биология - 22 балла;
  • География - 24 балла.

В частности, ученикам, получавшим среднее образование на языке, который не является частью славянских языков - установлен следующий адаптивный порог:

  • Украинский язык -10 баллов;
  • Украинский язык и литература - 19 баллов.

Как отмечается на сайте учреждения, в текущем году порог "сдал/не сдал" не преодолели:

  • С украинского языка - 7,45% абитуриентов;
  • Из украинского языка и литературы - 7,96% абитуриентов;
  • Из истории Украины - 18% абитуриентов;
  • По биологии - 2,34% абитуриентов;
  • По географии - 5,38% абитуриентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНОучеба