Названо порогові бали ЗНО-2021: хто подолав поріг

Український центр оцінювання якості освіти розкрив порогові бали для ЗНО поточного року з п’яти предметів: української мови, української літератури, географії, біології та історії України. Для учнів, які здобували середню освіту мовою, яка не належить до слов’янської групи - адаптивний поріг було знижено.
Про це пише пресслужба УЦОЯО.
Після засідання членів експертної комісії було ухвалено рішення встановити відповідні порогові бали:
Зокрема, учням, які здобували середню освіту мовою, яка не є частиною слов’янських мов – встановлено наступний адаптивний поріг:
Як зазначається на сайті установи, в поточному році поріг "склав/не склав" не подолали: