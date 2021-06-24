RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо порогові бали ЗНО-2021: хто подолав поріг

Автор: РБК-Україна

Український центр оцінювання якості освіти розкрив порогові бали для ЗНО поточного року з п’яти предметів: української мови, української літератури, географії, біології та історії України. Для учнів, які здобували середню освіту мовою, яка не належить до слов’янської групи - адаптивний поріг було знижено.

Про це пише пресслужба УЦОЯО.

Після засідання членів експертної комісії було ухвалено рішення встановити відповідні порогові бали:

  • Українська мова - 17 балів;
  • Українська мова та література - 27 балів;
  • Історія України - 27 балів;
  • Біологія - 22 бали;
  • Географія - 24 бали.

Зокрема, учням, які здобували середню освіту мовою, яка не є частиною слов’янських мов – встановлено наступний адаптивний поріг:

  • Українська мова - 10 балів;
  • Українська мова та література - 19 балів.

Як зазначається на сайті установи, в поточному році поріг "склав/не склав" не подолали:

  • З української мови - 7,45% абітурієнтів;
  • З української мови та літератури - 7,96% абітурієнтів;
  • З історії України - 18% абітурієнтів;
  • З біології - 2,34% абітурієнтів;
  • З географії - 5,38% абітурієнтів.
Читайте РБК-Україна в Google News
ЗНОучеба