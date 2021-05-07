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Не раскрылся парашют: в Черниговской области во время учебных прыжков разбился спасатель

Автор: Игорь Литвиненко

В Черниговской области во время учебных прыжков разбился спасатель специального авиационного отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. У него не раскрылся парашют.

Об этом сообщил мэр Нежина Александр Колода в Facebook.

По его словам, в результате инцидента погиб 34-летний спасатель-инструктор Андрей Химич, который входил в Нежинский специальный авиационный отряд ГСЧС.

"Проводились плановые тренировки по подготовке к спасательно-поисковым работам. Во время выполнения прыжка с высоты 150 м парашют Андрея полностью не наполнился воздухом. Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - написал Колода.

Напомним, днями в Одесской области при патрулировании границы на озере перевернулась лодка с пограничниками. В результате инцидента один из пограничников погиб. Государственное бюро расследований возбудило дело по статье небрежное отношение к военной службе.

Также РБК-Украина писало, что возле границы с Россией украинские пограничники обнаружили четыре парашюта. Возбуждено дело.

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