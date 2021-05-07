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Не розкрився парашут: в Чернігівській області під час навчальних стрибків розбився рятувальник

Автор: Ігор Литвиненко

У Чернігівській області під час навчальних стрибків розбився рятувальник спеціального авіаційного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. У нього не розкрився парашут.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Колода в Facebook.

За його словами, в результаті інциденту загинув 34-річний рятувальник-інструктор Андрій Хіміч, який входив до Ніжинського спеціальний авіаційний загін ГСЧС.

"Проводилися планові тренування з підготовки до рятувально-пошукових робіт. Під час виконання стрибка з висоти 150 м парашут Андрія повністю не наповнився повітрям. Андрій Хіміч народився 23.08.1986 року, проживав в Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким ", - написав Колода.

Нагадаємо, днями в Одеській області при патрулюванні кордону на озері перекинувся човен з прикордонниками. В результаті інциденту один з прикордонників загинув. Державне бюро розслідувань порушило справу за статтею недбале ставлення до військової служби.

Також РБК-Україна писало, що біля кордону з Росією українські прикордонники виявили чотири парашути. Порушено справу.

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