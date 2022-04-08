UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Расходы жителей России на еду выросли в 2 раза после вторжения в Украину, - агентство ООН

Фото: жители России стали тратить на еду в 2 раза больше после нападения на Украину (sarinform.ru)
Автор: Александр Белоус

Граждане России уже тратят в среднем 40% своего располагаемого дохода на еду. Как сообщил директор офиса ФАО, продовольственного агентства ООН, в России Олег Кобяков это примерно в два раза больше, чем до войны России с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данные российского правительства показывают, что годовая продовольственная инфляция достигла 18,75% 1 апреля, поскольку экономика страны страдает от западных санкций, введенных против Москвы после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Олег сказал, что многие российские домохозяйства в настоящее время прибегают к стратегиям преодоления кризиса, поскольку большая часть их доходов уходит на удовлетворение основных потребностей, таких как продукты питания.

"Люди откладывают такие планы, как поступление в колледж или покупку дома. Они откладывают деньги на случай потери работы, на случай смерти", - сказал он.

По его словам, среднее домохозяйство в ЕС тратит около 12% своего дохода на продукты питания, добавив, что, хотя голода в России не предвидится, более бедные домохозяйства столкнутся с повышенным уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

Западные санкции в отношении России закрыли ее экономику от большей части мировой торговли, заблокировали доступ к мировой финансовой системе и вынудили транснациональные корпорации разорвать связи с этой страной.

Многие россияне в панике скупают такие основные продукты, как сахар и гречку, опасаясь дальнейшего роста цен.

Москва рассматривает возможность регулирования цен на продукты питания, лекарства и другие товары и временно запретила экспорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Кобяков сказал, что российские зарплаты остались примерно такими же после войны, но с ростом цен покупательная способность снизилась, и люди беспокоятся о сохранении рабочих мест, поскольку многие западные фирмы уходят из страны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News