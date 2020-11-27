Расходы на Верховную раду вырастут на четверть, - проект бюджета

Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысяч гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект № 4000).

Кроме того, расходы на Верховную раду на 247 026,4 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 106 549,3 тысяч гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен). По сравнению с первым чтение расходы выросли на 14 208,0 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 11 531 594,7 тысяч гривен. Это на 52,6% больше, чем в 2020 году и на 2 034 416,3 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.

Отметим, расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).