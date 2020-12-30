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Расходы украинцев на заграничные путешествия упали в 1,7 раза

Автор: Александр Белоус

В третьем квартале ситуация начала улучшаться, но до показателей прошлого года пока далеко

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за январь-сентябрь 2020 года составил 3,769 млрд долларов. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,548 млрд долларов).

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

НБУ приводит данные Гостаможслужбы, согласно которым за границу выезжали 9,173 млн граждан Украины (за аналогичный период 2019 года - 22,321 млн), въезжали - 2,698 млн иностранных граждан (за январь-сентябрь 2019 года - 10,731 млн).

При этом расходы иностранных туристов в Украине за первые девять месяцев 2020 года составили 306 млн долларов (год назад - 1,327 млрд млн долларов).

Напомним, объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2019 год составил 8,552 млрд долларов, что на 8,3% больше, чем за 2018 год. По данным НБУ, украинцы потратили в странах Европейского союза 6,301 млрд долларов, что на 5,4% больше, чем год назад.

В первом квартале 2020 года расходы украинцев за границей несколько снизились. А во втором квартале расходы украинцев упали в 3,3 раза до 749 млн долларов по сравнению прошлым годом (2,477 млрд долларов).

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