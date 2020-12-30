Расходы украинцев на заграничные путешествия упали в 1,7 раза

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за январь-сентябрь 2020 года составил 3,769 млрд долларов. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,548 млрд долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

НБУ приводит данные Гостаможслужбы, согласно которым за границу выезжали 9,173 млн граждан Украины (за аналогичный период 2019 года - 22,321 млн), въезжали - 2,698 млн иностранных граждан (за январь-сентябрь 2019 года - 10,731 млн).

При этом расходы иностранных туристов в Украине за первые девять месяцев 2020 года составили 306 млн долларов (год назад - 1,327 млрд млн долларов).

Напомним, объем импорта услуг по статье "Путешествия" за 2019 год составил 8,552 млрд долларов, что на 8,3% больше, чем за 2018 год. По данным НБУ, украинцы потратили в странах Европейского союза 6,301 млрд долларов, что на 5,4% больше, чем год назад.

В первом квартале 2020 года расходы украинцев за границей несколько снизились. А во втором квартале расходы украинцев упали в 3,3 раза до 749 млн долларов по сравнению прошлым годом (2,477 млрд долларов).