Расходы на силовые ведомства выросли в бюджете-2022 ко второму чтению: кто получит больше

Согласно проекту, расходы общего фонда госбюджета расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2022 году составят 14,0 млрд гривен. Это на 3,5% больше, до первого чтения.

Кроме того, в проекте госбюджета на Министерство обороны предусмотрены в сумме 132,0 млрд гривен, что на 1,9% больше, чем в первом чтении.

Расходы на НАБУ вырастут на 12,7% до 1,3 млрд гривен, на СБУ - на 0,6% до 15,9 млрд гривен, на ГБР - на 4,4% до 2,7 млрд гривен.

Расходы на Министерство внутренних дел увеличатся на 1,1% до 88,3 млрд гривен.

Расходы на Управление государственной охраны и Бюро экономической безопасности останутся без изменений.