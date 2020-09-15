Расходы на Офис генпрокурора вырастут на четверть, - проект бюджета-2021

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Министерство обороны в 2021 году составят 9 497 178,4 тысяч гривен. Это на 25,7% больше, чем в текущем году (7 554 821,9 тысяч гривен).

Об этом говорится в проекте госбюджета (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.

Кроме того, в проекте госбюджета расходы на Государственное бюро расследований предусмотрены в сумме 2 484 078,0 тысяч гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году (1 416 535,9 тысяч гривен).

Расходы на Службу безопасности предусмотрены на сумму 14 746 278,1 тысяч гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году (11 971 795,4 тысяч гривен).

Расходы на Национальное антикоррупционное бюро Украины составят 1 065 797,6 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (924 100,9 тысяч гривен).

Расходы на Министерство внутренних дел запланированы в сумме 85 815 607,1 тысяч гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году (82 036 681,1 тысяч гривен).

Расходы на Управление государственной охраны составят 1 651 204,0 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (1 582 699,4 тысяч гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Отметим, согласно проекту госбюджета, расходы из общего фонда государственного бюджета на Министерство обороны в 2021 году составят 116 094 525,6 тысяч гривен. Это на 0,1% меньше, чем в текущем году (116 217 265,9 тысяч гривен).