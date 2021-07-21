Расходы госбюджета за полугодие были меньше план 44 млрд грн, - Счетная палата

По данным ведомства, на 10% - 8,4 млрд грн не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн - на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн - на проведение вакцинации.

Меньше плана расходы Министерства обороны - на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Не выполнен план расходов Минсоцполитики - на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн - на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики − на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн - на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

По данным Счетной палаты, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% − 23,7 млрд грн.

В то же время не выполняется план государственных заимствований - за первое полугодие до общего фонда государственного бюджета получено на 78,7 млрд грн меньше плана - 260 млрд грн. Государственных внешних заимствований – на 63% меньше плана, тогда как от размещения облигаций внутренних государственных займов поступили все 100% плана - 213 млрд грн

По данным Счетной палаты, от приватизации государственного имущества поступило 1 млрд грн, что меньше плана на 8,4 млрд грн (89%).