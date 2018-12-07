Расходы домохозяйств в І полугодии 2018 года выросли на 18%, - Госстат

Фото: продуктовый рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доля продуктов питания в расходах домохозяйств увеличилась до 50%

Среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 8150 грн, что на 18% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. В среднем на одного человека расходы составили 3863 грн в месяц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, среди всех расходов домохозяйств 93% составляли потребительские расходы, на 1,2 п.п. меньше, чем в І полугодии 2017 года.

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На питание (включая питание вне дома) домохозяйства тратили 50% всех расходов (на 0,7 в.п. больше, чем в І полугодии 2017 года). На покупку непродовольственных товаров и оплату услуг (без расходов на питание вне дома) домохозяйства направляли 39% всех расходов, что на 2 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Расходы на алкогольные напитки и табачные изделия составили соответственно 1,2% и 2,1% расходов домохозяйств (в январе-июне 2017 года - 1,1% и 1,9% соответственно).

Доля расходов, не связанных с потреблением, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 1,2 в.п. и составило 8% всех расходов домохозяйств.

Стоимость питания одного человека составила в среднем 64 грн в сутки против 54 грн в І полугодии 2017 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, которое входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц. Среднедушевые доходы расли большими темпами, чем инфляция в этот период: соответственно 23,5% против 12,6%.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, домохозяйства во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% - на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% - прочие расходы.