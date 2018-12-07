Витрати домогосподарств у І півріччі 2018 року зросли на 18%, - Держстат

Фото: продуктовий ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частка продуктів харучування у витратах домогосподарств збільшилася до 50%

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 8150 грн, що на 18% більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. У середньому на одну особу витрати становили 3863 грн на місяць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, серед усіх витрат домогосподарств 93% становили споживчі витрати, що на 1,2 в.п. менше, ніж у І півріччі 2017 року.

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На харчування (включаючи харчування поза домом) домогосподарства витрачали 50% всіх витрат (на 0,7 в.п. більше, ніж у І півріччі 2017 року). На купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли 39% усіх витрат, що на 2 в.п. менше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби становили відповідно 1,2% та 2,1% витрат домогосподарств (у січні-червні 2017 року - 1,1% та 1,9% відповідно).

Частка витрат, не пов’язаних із споживанням, порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилася на 1,2 в.п. і склала 8% усіх витрат домогосподарств.

Вартість харчування однієї особи становила у середньому 64 грн на добу проти 54 грн у І півріччі 2017 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 9249 грн. У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи становили 4384 грн на місяць. Середньодушові доходи зростали більшими темпами, ніж інфляція цей період: відповідно 23,5% проти 12,6%.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.