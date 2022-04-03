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"Рашисты разлучают родителей с детьми": Денисова о принудительной депортации украинцев из Мариуполя

Фото: Украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о насильственном вывозе РФ украинских граждан из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию омбудсмена в Facebook.

"По информации местных властей города Мариуполя – почти 40 тысяч жителей вывезены в "ДНР" или РФ. Подсчет депортированных осложнен тем, что у людей забирают украинские документы", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, оккупанты даже разлучают родителей с детьми. Так, находившиеся на лечении 17 детей из Мариуполя вывезли в Россию. Зато их родители остались в городе, а затем были эвакуированы в Запорожье.

Часть принудительно вывезенных в РФ граждан смогли добраться до Эстонии. Туда же уехали люди из Херсонской, Харьковской и Луганской областей. Часть людей сознательно поехала через Россию, поскольку не могли уехать на Запад. Остальных же принудительно вывезли в РФ, а затем разрешили ехать в другие места по собственному усмотрению.

"Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", – заявила Денисова.

Она обратилась к Красному Кресту с просьбой содействовать в возвращении незаконно вывезенных украинцев и открытии безопасных гуманитарных коридоров. Также она призвала ООН и ОБСЕ учесть эти факты нарушения прав человека Россией.

К слову, глава МИД Кулеба назвал преступления РФ хуже акций ИГИЛ.

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