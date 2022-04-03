Кулеба о преступлениях оккупантов в Киевской области: Россия хуже ИГИЛ

"Мы понимаем, что они убивали мирных жителей, уходя, отступая, оставаясь там, в этом городе Буча, а также в других городах и селах в ключевых регионах, но и отступая от них из гнева и просто потому, что они хотели убивать. Для них не было никаких веских причин. Это не были партизаны, это не были люди, противостоящие им. Россия хуже ИГИЛ, это точно", - заявил Кулеба.

Он добавил, что преступления российских войск против граждан Украины может быть переквалифицировано как геноцид.

"На основании собранных доказательств еще предстоит выяснить, будут ли эти преступления квалифицироваться как геноцид, но я хотел бы четко заявить, что с самого начала агрессии мы слышим от России и от президента России Владимира Путина, что он отрицает права украинцев иметь свою идентичность и иметь собственное государство, поэтому в конце сбора всех доказательств я не исключаю возможности геноцида", - подчеркнул глава МИД Украины.