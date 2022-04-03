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Кулеба о преступлениях оккупантов в Киевской области: Россия хуже ИГИЛ

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Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 14:14
Кулеба о преступлениях оккупантов в Киевской области: Россия хуже ИГИЛ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские войска расстреливали мирных жителей в Киевской области, когда покидали регион из-за злости. По его словам, Россия хуже ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы понимаем, что они убивали мирных жителей, уходя, отступая, оставаясь там, в этом городе Буча, а также в других городах и селах в ключевых регионах, но и отступая от них из гнева и просто потому, что они хотели убивать. Для них не было никаких веских причин. Это не были партизаны, это не были люди, противостоящие им. Россия хуже ИГИЛ, это точно", - заявил Кулеба.

Он добавил, что преступления российских войск против граждан Украины может быть переквалифицировано как геноцид.

"На основании собранных доказательств еще предстоит выяснить, будут ли эти преступления квалифицироваться как геноцид, но я хотел бы четко заявить, что с самого начала агрессии мы слышим от России и от президента России Владимира Путина, что он отрицает права украинцев иметь свою идентичность и иметь собственное государство, поэтому в конце сбора всех доказательств я не исключаю возможности геноцида", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.

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